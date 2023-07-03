Бой Кособуцкий – Андерсон перенесен на 29 августа
Американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон свой следующий бой проведет 29 августа против Жана Кособуцкого. Об этом, ссылаясь на промоутера боксера Боба Арума, сообщила журналистка ESPN Кристина Пончер.
«Вне эфира я спросила Боба: «Что вы планируете для Джареда? Что будет дальше, ведь на ринге он не назвал никаких имен?» Он ответил: «Прежде всего, мы хотим, чтобы он оставался активным. Мы планируем устроить ему бой 29 августа в Талсе против соперника, с которым он должен был драться изначально, – Жана Кособуцкого с рекордом 19-0, 18 нокаутов».
Так что они верят, что проблема Кособуцкого с визой будет решена, и он примет участие в поединке в Талсе 29 августа», – сказала Пончер.
Напомним, что в ночь с 1-го на 2 июля Андерсон победил единогласным решением Чарльза Мартина. Андерсон должен был подраться с Кособуцким, но тот не смог прилететь в США из-за проблем с получением визы.
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