Бой Кособуцкого в Америке на грани срыва

У небитого супертяжа из Казахстана Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) проблемы с визой. Скорее всего он не сможет выступить 1 июля в Толедо (США) в главном событии шоу от Top Rank против топ-проспекта дивизиона американца Джареда Андерсона (14-0, 14 КО).

По данным инсайдеров, фавориту-нокаутёру уже даже подобрали нового оппонента — это бывший чемпион мира по версии IBF американец Чарльз Мартин (29-3-1, 26 КО).

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