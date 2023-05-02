Эксперт о бое Кособуцкий – Андерсон: «То, что команда Андерсона выбрала малоизвестного, но очень опасного соперника, удивительно»
Обозреватель сайта Ring Observer Скуп Малиновски прокомментировал предстоящий бой между казахстанцем Жаном Кособуцким и американским проспектом Джаредом Андерсоном.
— Скуп, что можете сказать о таком американском боксере, как Джаред Андерсон?
— Андерсон выглядит очень хорошо — техничен, довольно динамичен. Хотя и не смотрится со стороны столь экстраординарно, как молодые Тайсон, Леннокс, Кличко — но давайте подождем и увидим. У него хороший потенциал.
— Вас лично не удивил выбор в соперники этому боксеру Жана Кособуцкого?
— То, что команда Андерсона выбрала малоизвестного, но очень опасного и умелого Кособуцкого, удивительно. Получается, на данный момент они либо целиком и полностью уверены в способностях Джареда, либо допустили катастрофическую ошибку. Нас ждет захватывающий бой в супертяжелом весе. Нужно только запастись терпением.
— Что вы думаете о Жане?
— Своими победами над теми, у кого он выиграл, Кособуцкий впечатляет. Теперь у него большой бой в США, которого этот боксер так ждал. Посмотрим, насколько его вдохновит выступление против Андерсона.
— Считаете, Боб Арум в данном случае не допустил ошибку?
— Да, Боб Арум редко совершает грубые ошибки — такие, как переоценка и несоответствие одного из своих молодых активов, такого, как Андерсон. Последняя, которую я могу вспомнить — это первый бой Мэйвезера против Кастильо. Это Хэймон допускал большие ошибки, сталкивая Кристобаля Арреолу с Адамеком и Сета Митчелла с Джонатаном Бэнксом.
Интересно, застопорился ли Кособуцкий в 34 года из-за всех посредственных боев? Интересно, имеется ли у него эта жгучая одержимость быть лучшим? Вот он как раз — момент истины. Есть ли у него реальные амбиции — или он готов довольствоваться ролью разового оппонента? – сказал Малиновски.
Напомним бой Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) – Джаред Андерсон (14-0, 14 КО) состоится 1 июля в США и станет главным событием шоу ESPN.
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