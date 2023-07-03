Махмуд Сабырхан признан лучшим боксером на турнире «Кубок Елорда»

Казахстанец Махмуд Сабырхан признан лучшим боксером на международном турнире «Кубок Елорда» в Астане.

Сабырхан завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов, победив в финале своего соотечественника, Асылжана Серикбая. Также по ходу турнира «Казахский Ломаченко» взял верх в противостояниях с еще двумя казахстанцами — Оразбеком Асылкуловым и Сериком Темиржановым — и монголом Харку Билгунсайханом.

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