Махмуд Сабырхан сменил весовую категорию

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан переходит в новую весовую категорию.

Ранее представитель национальной сборной выступал в весе до 54 килограммов, но он не является олимпийским. Поэтому он принял решение подняться в категорию до 57 килограммов, которая входит в программу ОИ.

Напомним, что в весе до 57 килограммов выступает казахстанец Серик Темиржанов, призер ЧМ-2021 и ЧА-2022. Сабырхан же, которого называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя, в категории до 54 килограммов в мае этого года стал чемпионом мира.

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