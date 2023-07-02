Алимханулы бросил вызов чемпиону IBF
Жанибек Алимханулы в твиттере обратился к новому чемпиону по версии IBF Винченцо Гуальтьери:
«Поздравляю тебя с победой. Добро пожаловать в мой клуб. Добро пожаловать в клуб чемпионов. Давай устроим бой – чемпион мира по версии WBO против чемпиона мира по версии IBF»
Немец выиграл сегодня утром у бразильца Фалькао, завоевав вакантный после отказа Головкина пояс IBF.
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