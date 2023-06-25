Стал известен гонорар Жумагулова за бой с Ваном

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-9) провел седьмой поединок в UFC: он выступил на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США), где проиграл раздельным решением судей американскому файтеру Джошуа Вану (8-1),

За этот бой Жумагулов заработал 36 000 долларов (30 000 долларов — базовый гонорар, 6 000 долларов — поощрительный бонус).

В семи боях в UFC Жалгас Жумагулов потерпел шесть поражений.

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