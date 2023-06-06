Жанибек Алимханулы обратился к Фалькао: «Надеюсь, ты победишь, тогда мы объединим титулы»

Теги IBF WBO Эскива Фалькао Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира в среднем весе во версии (WBO) Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) в соцсетях обратился к бразильскому боксеру Эскиве Фалькао (30-0, 20 КО):

«Надеюсь, ты его победишь, тогда мы объединим титулы», — написал Алимханулы.

Фалькао предстоит бой с немцем Винченцо Гуальтьери, который состоится 1 июля в Вуппертале (Германия) за титул чемпиона мира IBF. Ранее этот титул принадлежал казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО), однако он принял решение его освободить.

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