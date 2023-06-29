Дамир Исмагулов: «Думаю, один-два боя разделяют Рахмонова от титульного поединка»

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Дамир Исмагулов оценил шансы Шавката Рахмонова на титульный бой.

– Шавкат идет очень хорошо и уверенно. В принципе, сейчас ему нужен соперник из пятерки. Думаю, один-два боя его разделяют от титульного поединка. Все мы ждем и надеемся. В любом случаем, это очень интересно, – отметил Исмагулов.

Напомним, ранее состоялся официальный анонс боя Рахмонов — Гастелум, который 16 сентября станет соглавным на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

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