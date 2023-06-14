Нурсултан Касымханов проведет бой на турнире OCTAGON 46

Поединок экс-бойца АСА Нурсултана Касымханова (12-4) добавлен в главный кард турнира OCTAGON 46.

Его соперником станет бразилец Пауло Оливейра (14-8-1), который в основном свои бои проводил на Родине.

Турнир состоится 24 июня в Алматы.

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