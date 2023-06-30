Тренер Алмабаева о бое с Осборном: «У Асу основная фишка – борьба, но есть и серьезная ударка»

Тренер Асу Алмабаева Азиз Разыев про сильные стороны казахстанского бойца:

«Асу находится в Америке с нашим тренером Вадимом. Мы с ними на связи, он провел отличные сборы в Осетии, у него основная фишка борьба, но у него и серьезная ударка»

Асу предстоит дебют в августе боем против американца Осборна.

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