Тренер Алмабаева о бое с Осборном: «У Асу основная фишка – борьба, но есть и серьезная ударка»
Тренер Асу Алмабаева Азиз Разыев про сильные стороны казахстанского бойца:
«Асу находится в Америке с нашим тренером Вадимом. Мы с ними на связи, он провел отличные сборы в Осетии, у него основная фишка борьба, но у него и серьезная ударка»
Асу предстоит дебют в августе боем против американца Осборна.
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