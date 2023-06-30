Тренер Соры Рахмоновой о бое на DWCS: «У Соры будет преимущество в физической силе и борьбе»

Тренер Соры Рахмоновой Эдуард Базров поделился мнением о поединке на DWCS против представительницы Литвы Эрнесты Карецкайте: «Хорошая крепкая соперница, ударница, на 5 см выше Соры. Сора ближайшие 2-3 года будет в пике, она набрала хорошие кондиции, подтянули борьбу. Она очень быстро набирает в спаррингах с парнями. У Соры будет преимущество в физической силе и борьбе»

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