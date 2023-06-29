Cора Рахмонова о бое в DWCS: «Соперница хорошая»
Казахстанка Сора Рахмонова о бое в DWCS против литовки Эрнесты Карецкайте:
«Соперница хорошая. То, что мне нужно».
Бой состоится 26 сентября в США.
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