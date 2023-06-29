Фаниль Рафиков о бое Гастелум – Рахмонов: «Не вижу шансов у Келвина»

Фаниль Рафиков о бое Шавката Рахмонова и Келвина Гастелума:

«Мое мнение — победа Шавката. Гастелум неудобный соперник, рост небольшой, 175 см. В принципе у него хороший бокс. Но Рахмонов все равно фаворит в этом бою. Сделает все возможное для победы. Шавкат лучше в ударке и борьбе. Не вижу никаких шансов у Келвина. Думаю, это будет очередная досрочная победа Шавката во втором или третьем раунде. Будем всей командой и страной болеть за нашего батыра. Келвин — сильный оппонент. Он бился с Адесаньей и со всеми топами среднего веса. Владеет хорошей ударной техникой. Но не вижу ничего, чтобы он мог противопоставить Шавкату»

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