Дамир Исмагулов хочет получить казахстанский паспорт

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец UFC Дамир Исмагулов рассказал о получении паспорта гражданина Казахстана:

«У меня российский паспорт, и в Казахстане вид на жительство, так как я в будущем собираюсь переехать в Казахстан и жить там. Паспорт получить проблематично. У меня вид на жительство, но нужно, чтобы он был около 5 лет. Сейчас у меня почти подошел срок, и я могу получить гражданство через какое‑то время. Осталось совсем чуть‑чуть, несколько месяцев, и, возможно, миграционная служба сама спросит, буду ли я делать гражданство или нет»

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