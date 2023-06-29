Дамир Исмагулов: «Я хочу размазать всех в топ-5»
Казахстанец Дамир Исмагулов (24-2) перед боем с Грантом Доусоном бросил вызов топовым бойцам дивизиона.
«Я никогда не выбирал себе соперников. Мне дали — я согласился. Да, очередной борец, грепплер, но я не принижаю свои навыки в борьбе. Я уверен в себе, и я знаю, что я могу размазать любого в этом легком дивизионе.
Я собираюсь зачистить легкий дивизион. Я считаю, что я по-прежнему опасен, и я хочу размазать всех в топ-5», — сказал Исмагулов.
Бой Исмагулова против 15-го номера рейтинга Гранта Доусона (19-1) состоится 2 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США. На данный момент Исмагулов занимает 12 строчку рейтинга UFC в легком весе.
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