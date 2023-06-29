Иан Гарри сравнил себя с Рахмоновым: «Я быстрее, моложе, динамичнее»

Боец UFC Иан Гарри поделился ожиданиями от поединка против Джеффа Нила:

«Все говорят одно и то же после боев со мной. Я другой — я бью четче и быстрее, с таким как я он еще не встречался. Нил три раза дрался с высокими бойцами с длинными руками. Он проиграл все три боя. Проиграл Магни, проиграл Томпсону, проиграл Рахмонову. А я еще быстрее, еще моложе, еще динамичнее.

Его маленькая задница по мне вообще не сможет попасть. Я будут бить по нему ногами со всех направлений. Он поймет, что я лучше любого его прошлого оппонента. Собираюсь отправить его спать во втором раунде».

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