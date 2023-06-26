Шавкат Рахмонов о следующем бое: «Абу-Даби? Почему нет, туда бы поехало много казахстанских болельщиков»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о следующем бое:

Шавкат Рахмонов: «Пока нет никаких новостей, сам жду. Хотел бы в Абу-Даби? Почему нет, туда поехало бы много казахстанских болельщиков»

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

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