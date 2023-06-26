Шавкат Рахмонов о следующем бое: «Абу-Даби? Почему нет, туда бы поехало много казахстанских болельщиков»
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о следующем бое:
Шавкат Рахмонов: «Пока нет никаких новостей, сам жду. Хотел бы в Абу-Даби? Почему нет, туда поехало бы много казахстанских болельщиков»
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