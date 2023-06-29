Дамир Исмагулов бросил вызов Гэйтжи: «Он узнает казахскую школу бокса»

Дамир Исмагулов на пресс-конференции перед боем с Доусоном бросил вызов Дастину Гэйтжи:

«В случае своей победы над Доусоном я хотел бы подраться с Гэйтжи. Его считают самым опасным ударником в легком весе, он называет себя гангстером. Но я готов поиграться с ним, я буду играть с ним, как с котенком. Он узнает казахскую школу бокса, увидит ее, но не увидит удары»

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