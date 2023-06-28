Дамир Исмагулов об уверенности: «Моих навыков достаточно для того, чтобы выиграть любого»

Дамир Исмагулов перед боем в UFC рассказал про уверенность в себе:

«Я по-прежнему уверен в себе, знаю, что мне нужно. Нужно выйти и сделать свою работу. Моих навыков достаточно для того, чтобы выиграть любого. Вопрос в том, как я подойду к бою. Много мелких деталей, которые не позволяют показать себя на полную»

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