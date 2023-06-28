Дамир Исмагулов про новый контракт с UFC: «Предложили на улучшенных условиях»

Дамир Исмагулов рассказал о предложении нового контракта от UFC:

«UFC предложили новый контракт на улучшенных в два раза условиях. Но менеджер сказал не торопиться, сначала провести бой, потом определимся. Он считает, что такому бойцу, как я, платят мало, ему виднее. У меня было предложение в 5-6 раз выгоднее из PFL. Я провел большую работу в UFC, уже в ТОП-15. Этот бой очень важен, я себя или закопаю или сам себя вытащу»

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