Дамир Исмагулов про решение вернуться в ММА: «Внутри меня есть зверь, который до сих пор не вышел»

Дамир Исмагулов рассказал о том, почему решил изменить свое решение завершить карьеру:

«Прошло определенное время, я побыл с родителями, отдохнул. Я понял, что много людей за меня переживают, ждут боев. Внутри у меня есть зверь, который до сих пор из меня не вышел. Я знаю, что мой потенциал еще есть, есть огонь, просто нужно работать, немного отдохнуть, перестроиться и продолжать делать то, что любишь»

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