Исмагулов про своего следующего соперника: «Он физическисильный, перспективный боец»

Дамир Исмагулов про свой следующий бой против американца Доусона:

«Доусон входит в топ-15, идет в UFC на серии 7-0. Очень перспективный, физически сильный соперник. Думаю, что UFC заинтересованы в нем, хотят посмотреть на что он способен. Более того, мы с ним провели пару раундов спаррингов в АТТ, он мне помогал готовиться к бою с Царукяном»

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