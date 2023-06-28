Дамир Исмагулов: «Когда проигрываешь- мало, кто проявляет к тебе интерес»

Дамир Исмагулов поделился об отношении к своему первом поражению в UFC от Армана Царукяна:

«Когда ты выигрываешь, ты всем интересен, когда проигрываешь – мало, кто проявляет к тебе интерес. Не скрою, что есть друзья, кто всегда поддерживает. Но были и те, кто отсеялся»

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