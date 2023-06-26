Дамир Исмагулов: «После боя куплю себе Cadillac Eldorado – чисто в деревне двигаться»

Дамир Исмагулов сфотографировался возле кабриолета в Лас-Вегасе.

«После боя куплю себе эту тачку чисто в деревне двигаться😁 В 10-11 классах у нас с другом был «Москвич» такого же цвета, мы гоняли и днем и ночью, много случалось всякого на районе. Когда участковый начал нас искать и задавать вопросы, бабушка сказала продать этот «Москвич» и мы обменяли его на телефон 😀», – написал Исмагулов под фотографией с классическим Cadillac Eldorado.

В следующем бою Исмагулов встретится 1 июля с Грантом Доусоном на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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