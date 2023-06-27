Камил Гаджиев о поражении Жумагулова: «Он делает то, ради чего люди смотрят бои»

Президент лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение казахстанца Жалгаса Жумагулова от американского бойца Джошуа Вана:

«Жалгас проиграл раздельным решением. В очередной раз, это своего рода карма, потому что он постоянно проигрывает раздельным решением судей в UFC. Я согласен, он проиграл. На мой взгляд, он выиграл первый раунд, проиграл второй и третий. Но это не повод увольнять его. Сколько бы ни проиграл человек раздельным решением, его можно оставлять в организации. Это означает, что он делает то, ради чего люди смотрят бои. Люди хотят смотреть равные бои с интересными бойцами.

Интересен ли Жалгас? Безусловно. Даже прическу прикольную сделал, интересно одевается. Он неординарный. Жалгас, победы тебе в следующих боях, но выводы делать надо».

Бой, состоявшийся 24 июня, завершился победой Вана раздельным решением судей.

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