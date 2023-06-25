Жалгас Жумагулов удалил страницу в соцсетях после поражения в UFC

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-9) после третьего подряд поражения в UFC раздельным решением удалил свою страницу в инстаграм.

В последнем бою Жумагулов уступил американцу Джошуа Вану на турнире UFC в Джэксонвилле.

Напомним, Жалгас Жумагулов стал первым бойцом в истории UFC, который три раза подряд проиграл раздельным решением судей. В своих последних боях казахстанский файтер уступил таким вердиктом американцам Джеффу Молине (11-2), Чарльзу Джонсону (13-5) и Джошуа Вану (8-1).

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