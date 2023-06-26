Стал известен гонорар Жумагулова за семь боев в UFC

Стал известен суммарный заработок казахстанского бойца MMA Жалгаса Жумагулова за семь боев в UFC.

Сумма гонорара за бой:

1. Жумагулов – Раулиан Пайва – 15 900 долларов.

2. Жумагулов – Амира Альбази – 13 500 долларов.

3. Жумагулов – Джером Ривера – 24 000 долларов.

4. Жумагулов – Манел Капе – 24 500 долларов.

5. Жумагулов – Джефф Молина – 24 500 долларов

6. Жумагулов – Чарльз Джонсон – 31 000 долларов.

7. Жумагулов – Джошуа Ван – 36 000 долларов.

Таким образом, за все время выступлений в UFC файтер заработал 169 400 долларов.

Напомним, боец из Казахстана провел в UFC 7 боев и проиграл в 6 из них.

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