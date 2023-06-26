Стал известен гонорар Жумагулова за семь боев в UFC
Стал известен суммарный заработок казахстанского бойца MMA Жалгаса Жумагулова за семь боев в UFC.
Сумма гонорара за бой:
1. Жумагулов – Раулиан Пайва – 15 900 долларов.
2. Жумагулов – Амира Альбази – 13 500 долларов.
3. Жумагулов – Джером Ривера – 24 000 долларов.
4. Жумагулов – Манел Капе – 24 500 долларов.
5. Жумагулов – Джефф Молина – 24 500 долларов
6. Жумагулов – Чарльз Джонсон – 31 000 долларов.
7. Жумагулов – Джошуа Ван – 36 000 долларов.
Таким образом, за все время выступлений в UFC файтер заработал 169 400 долларов.
Напомним, боец из Казахстана провел в UFC 7 боев и проиграл в 6 из них.
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