Азат Махметов о причине смены гражданства: «Была большая цель попасть на Олимпийские игры»

Выступающий за Бахрейн боксер из Казахстана Азат Махметов рассказал причину смены гражданства.

«Я в сборную попал в 2012 году. Тогда я в финале боксировал с Ильясом Сулейменовым, он был после Олимпиады, был топовым боксером. Первый номер, лидер, и в финале я ему проиграл. Я попал в сборную Казахстана и периодически завоевывал первые-вторые места. Также проводил бои за «Астана Арланс».

В 2021 году, когда была Олимпиада, я думаю, что карьеру надо уже завершать. Тогда уже Сакен Бибосынов был первым номером. И я решил искать за рубежом. Мне было уже 29 лет. Была большая цель попасть на Олимпийские игры. Тогда мы уже Токио рассматривали. И брат переговорил с Королевством Бахрейна, они уже собирались мне билеты брать. Но из-за карантина отменили второй лицензионный турнир и они не видели смысла в этом. После Олимпиады прошел год, я уже завершил карьеру и не тренировался почти год. И они уже сами попросили приехать, я приехал, потренировался, провел спарринги и заключили с ними контракт», – рассказал Махметов.

Махметов – серебряный призер чемпионата Казахстана по боксу и чемпион Исламских игр 2017 года.

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