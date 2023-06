Опубликованы судейские записки боя Жумагулов – Ван

Стали известны судейские карточки боя Жалгаса Жумагулова и Джошуа Вана.

Жумагулов проиграл Вану раздельным решением судей: 29-28 в пользу Жумагулова, 29-28 в пользу Вана, 29-28 в пользу Вана.

#UFCJacksonville Official Scorecard: Zhalgas Zhumagulov vs Joshua Van 👇



All Scorecards ➡️: https://t.co/rB2Gp0M8xs pic.twitter.com/ZNXwR9PMyV