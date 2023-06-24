Опубликованы судейские записки боя Жумагулов – Ван

Стали известны судейские карточки боя Жалгаса Жумагулова и Джошуа Вана.

Жумагулов проиграл Вану раздельным решением судей: 29-28 в пользу Жумагулова, 29-28 в пользу Вана, 29-28 в пользу Вана.

Бой с Ваном стал для Жумагулова последним по текущему контракту c UFC.

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