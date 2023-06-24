Опубликованы судейские записки боя Жумагулов – Ван
Стали известны судейские карточки боя Жалгаса Жумагулова и Джошуа Вана.
Жумагулов проиграл Вану раздельным решением судей: 29-28 в пользу Жумагулова, 29-28 в пользу Вана, 29-28 в пользу Вана.
#UFCJacksonville Official Scorecard: Zhalgas Zhumagulov vs Joshua Van 👇— UFC News (@UFCNews) June 24, 2023
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Бой с Ваном стал для Жумагулова последним по текущему контракту c UFC.
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