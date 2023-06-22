Алиби Идрис о подписании в зарубежную лигу: «Не хочу забегать вперед, надо выиграть этот бой»

Алиби Идрис о подписании в зарубежную лигу:

«Хорошая поддержка, у нас большие цели. Я на каждый бой настраиваюсь на каждый бой, как на последний. Моя задача показать хороший поединок. А дальше NAIZA и Нурбек Карабала за меня пообщаются. Не хочу далеко забегать, надо выиграть, потом объявим»

Завтра на турнире лиг NAIZA и URAL FC Алиби проведет поединок с бразильцем Алиссоном Силвой.

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