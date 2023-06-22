«Акула» не сделал вес. Все результаты взвешивания перед турниром NAIZA и URAL FC

Теги MMA Вячеслав Дацик Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Ural FC Багдат Жубаныш Казбек Сагын Спорт Казахстана

Прошла официальная процедура взвешивания перед совместным турниром NAIZA и URAL FC.

Участники всех трех титульных боев, а также главного боя вечера Галым – Дацик уложил в рамки весовых категорий.

Ural FC x Naiza: результаты взвешивания:

Промежуточный вес до 91 кг (MMA): Владислав Фокин (90,9) vs Манас Темирбеков (91,5)
Лёгкий вес (K-1): Руслан Заякин (70,4) vs Артём Швецов (70,7)
Полулёгкий вес (MMA): Эрнест Садыков (66,2) vs Тимур Серикулы (67,7)
Полусредний вес (K-1): Жига Печник (75,4) vs Александр Гельвих (76)
Промежуточный вес до 63 кг (MMA): Гаджимурад Заваев (62,6) vs Адилхат Семби (59,5)
Наилегчайший вес (MMA): Алиссон Сильва (56,7) vs Алиби Идирис (57,1)
Средний вес (MMA): Эдил Эсенгулов (84,3) vs Гамзат Хирамагомедов (84,5)
Бой за титул Naiza в полусреднем весе (MMA): Жанг Бао (77) vs Рамазан Гасанов (77)
Средний вес (K-1): Сергей Пономарёв (85,8) vs Хасан Ациник (84)
За титул Naiza в минимальном весе (MMA): Жубаныш Багдат (52,7) vs Сагын Казбек (52,9)
За титулы Ural FC и Naiza в среднем весе (MMA): Даурен Ермеков (83,9) vs Руслан Шамилов (83,6)
Бой по боксу в MMA-перчатках в тяжёлом весе: Вячеслав Дацик (127,3) vs Жаслан Галымжанов (107,9)

Тимур Серикулы не уложился в категорию на 1,4 кг и отдаст 30% в пользу соперника. У Манаса Темирбекова перевес в 500 г, он оштрафован на 10%, которые будут переданы его оппоненту.

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