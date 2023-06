«Акула» не сделал вес. Все результаты взвешивания перед турниром NAIZA и URAL FC

Прошла официальная процедура взвешивания перед совместным турниром NAIZA и URAL FC.

Участники всех трех титульных боев, а также главного боя вечера Галым – Дацик уложил в рамки весовых категорий.

Ural FC x Naiza: результаты взвешивания:

Промежуточный вес до 91 кг (MMA): Владислав Фокин (90,9) vs Манас Темирбеков (91,5)

Лёгкий вес (K-1): Руслан Заякин (70,4) vs Артём Швецов (70,7)

Полулёгкий вес (MMA): Эрнест Садыков (66,2) vs Тимур Серикулы (67,7)

Полусредний вес (K-1): Жига Печник (75,4) vs Александр Гельвих (76)

Промежуточный вес до 63 кг (MMA): Гаджимурад Заваев (62,6) vs Адилхат Семби (59,5)

Наилегчайший вес (MMA): Алиссон Сильва (56,7) vs Алиби Идирис (57,1)

Средний вес (MMA): Эдил Эсенгулов (84,3) vs Гамзат Хирамагомедов (84,5)

Бой за титул Naiza в полусреднем весе (MMA): Жанг Бао (77) vs Рамазан Гасанов (77)

Средний вес (K-1): Сергей Пономарёв (85,8) vs Хасан Ациник (84)

За титул Naiza в минимальном весе (MMA): Жубаныш Багдат (52,7) vs Сагын Казбек (52,9)

За титулы Ural FC и Naiza в среднем весе (MMA): Даурен Ермеков (83,9) vs Руслан Шамилов (83,6)

Бой по боксу в MMA-перчатках в тяжёлом весе: Вячеслав Дацик (127,3) vs Жаслан Галымжанов (107,9)

Тимур Серикулы не уложился в категорию на 1,4 кг и отдаст 30% в пользу соперника. У Манаса Темирбекова перевес в 500 г, он оштрафован на 10%, которые будут переданы его оппоненту.

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC