Дацик и Галым «ТТ» схлестнутся в Алматы уже в пятницу

Теги Ставки на спорт MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

23 июня на Almaty Arena состоится громкое бойцовское событие. Что, помимо хайпового поединка казахстанского и российского тяжеловесов, готовят организаторы?

 

«Рыжий Тарзан» много орет! Привезите его в Казахстан, и орать он будет от боли!» – так Галым «ТТ» Жасланов вызывал на бой одиозного российского боксера Вячеслава Дацика. И вот сейчас у отечественного файтера появилась возможность осуществить свои угрозы – на совместном спортивном событии организаций Naiza и UralFC их заруба станет главным боем вечера.

Всего же на турнире состоятся 12 поединков по правилам MMA и кикбоксинга, в которых сойдутся спортсмены из Казахстана, России, Узбекистана, Англии, Южной Кореи и Словении.

Не менее интересным станет соглавное событие, участники которого будут биться сразу за два титула. Средневесы Даурен «Казах» Ермеков и Руслан Шамилов поставили на кон свои пояса, а победитель станет чемпионом обеих организаций.

В третьем по значимости противостоянии чемпион Naiza в суперлегком весе Казбек Сагын проведет защиту против Багдата Жубаныша. За вакантный пояс полусреднего дивизиона Naiza поборются Рамазан Гасанов и Жанн Бао. Кроме того, зрителей ждет столкновение топовых кикбоксеров Сергея Пономарева и Матеуса Ногейры.

А спонсор турнира, самый популярный казахстанский букмекер Olimpbet, готовит для гостей розыгрыш призов, в числе которых PlayStation 5, AirPods Pro, Apple Watch и Яндекс Станция Макс.

Организаторы обещают по-настоящему запоминающийся вечер единоборств на Almaty Arena уже в эту пятницу. Старт в 18.00.

Стоимость билетов – от 3 000 тенге, приобрести их можно онлайн на zakazbiletov.kz.

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