Где и во сколько смотреть совместный турнир NAIZA и URAL FC

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

В пятницу, 23 июня, пройдет совместный турнир NAIZA и URAL FC в Алматы, в главном бою которого сойдутся Галым ТТ и Вячеслав Дацик.

Также в рамках турнира будет разыграно 3 титула, бои по ММА и К-1.

Турнир начнётся в 18:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция с русскоговорящими комментаторами будет доступна на канале NAIZA в YouTube.

С комментаторами на государственном языке трансляция будет платная на сайте NAIZA TV. Цена – 200 тенге по подписке.

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