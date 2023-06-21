Резников о гонораре за финал гран-при АСА: «Получил примерно, как за 2 предыдущих боя»

Артем Резников о гонораре за финал гран-при лиги АСА:

«Я за этот бой получил примерно, как за 2 предыдущих боя гран-при. Ну тысячи 3-4 долларов разница»

В финале Артем проиграл техническим нокаутом Эдуарду Вартаняну.

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