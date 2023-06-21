Артем Резников о дате возвращения в октагон: «Мне нужен год исправить ошибки, но хочу вернуться в декабре»

Казахстанец Артем Резников после поражения от Эдуарда Вартаняна рассказал о планах вернуться до конца 2023 года:

«Работа над моими ошибками, она не быстрая. Мне нужно месяца 4, и то, чтобы полностью – год, чтобы не повторять больше ошибок. Но дай Бог, я хочу вернуться уже в декабре, чтобы хотя бы пару боев в год делать»

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