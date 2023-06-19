Гойти Дазаев о бое Жумагулова: «Жалгас очень сильно мотивирован»

Казахстанский файтер ММА Гойти Дазаев поделился мнением о предстоящем поединке казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8) против Джошуа Вана (7-1) из США:

«Если честно, про Джошуа Вану не могу сказать ничего плохого и ничего хорошего — его бои я не наблюдал. Жалгасу есть, что доказать, — он очень сильно мотивирован. Я в Жако ни капли не сомневаюсь и никогда не сомневался. Посмотрим, что будет».

Поединок Жумагулова против Джошуа Вана должен состояться 25 июня на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле. Отметим, что ранее у казахстанца поочередно сорвались бои с Нэйтом Мэниссом, Рафаэлем Эстевамом и Фелипе Бунесом, а также одним неназванным оппонентом, о поединке с которым официально не сообщалось.

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