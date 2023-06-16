Бунес назвал причину отказа от боя с Жумагуловым: «Бой отменен из-за теста на наркотики»

Бразилец Фелипе Бунес в своих социальных сетях объяснил причину отказа от боя с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым:

«Всем привет. Мой бой был отменен из-за теста на наркотики, подлежащего дальнейшему анализу. Я предоставил всю необходимую информацию, и я надеюсь, что со всем этим разберутся в ближайшие дни, чтобы вскоре я мог драться. Спасибо».

Жумагулов с Бунесом должны были подраться 18 июня.

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