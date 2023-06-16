Жумагулов о настрое после очередной отмены боя: «Домой не уеду, будем до конца драться»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов, выступающий в UFC, рассказал  о своем настрое после четвертого срыва своего боя в промоушне:

«Настрой все такой же, конечно. Просто вот эти все перелеты плюс уже вес начал гонять... А так, — все нормально, Ин ша Аллах. Сделаем все, чтобы победить. Я, по-любому, домой, Ин ша Аллах, не уеду — будем до конца драться. Подерусь — и уеду домой»

После снятия с боя Фелипе Бунеса Жалгас Жумагулов получил в соперники очередного потенциального дебютанта UFC американца Джошуа Вана, поединок с которым должен состояться 24 июня в Джексонвилле.

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