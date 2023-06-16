Морозов об отмене боя Жумагулова: «Не очень приятно, но это часть нашей работы»

Казахстанский файтер UFC Сергей Морозов поделился мнением о срыве поединка Жалгаса Жумагулова (14-8) против Фелипе Бунеса (13-6), который должен был состояться 17 июня:

«Обидно, что так произошло. Ты готовишься, настраиваешься, проделываешь работу, фокусируешься... Для бойца, когда побеждает, видит положительный результат своей работы. А когда пашешь, работаешь вхолостую, а твой соперник слетает... Это не очень приятно. Но мы — профессионалы, это часть нашей работы. Жалгас это нормально принял. Через неделю у него бой, будем ждать его победы. Я верю в его силы, знаю его силы и верю в его победу»

Напомним, что Жумагулов теперь сразится с Джошуа Ваном (7-1) 25 июня на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле.

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