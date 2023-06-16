Жумагулов о компенсации UFC за отмену боя: «За Эстевама мне заплатили. За этот бой? Не будет»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов, выступающий в UFC, поделился информацией о том, компенсирует ли ему промоушн издержки за сорванные поединки:

«Касательно этого — да, мне компенсацию после отмены боя с Эстевамом заплатили. За то, что я вышел. И спонсорские заплатили. Будет ли какая-то компенсация за срыв этого боя? Не будет»

Отметим, что ранее у казахстанца поочередно сорвались бои с Нэйтом Мэниссом, Рафаэлем Эстевамом и Фелипе Бунесом, а также одним неназванным оппонентом, о поединке с которым официально не сообщалось. Очередным соперником Жумагулова на 24 июня назначен американец Джошуа Ван.

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