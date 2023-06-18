Рахмонов проведет бой с Белалом

Журналист Рубен Картер сообщает, что Шавкат Рахмонов (17-0) следующий бой проведет против Белала Мухаммада (23-3-0-1) на турнире UFC 294 в Абу-Даби, который пройдет 21 октября.

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