Шавкат Рахмонов о сроках попадания Соры в UFC: «Надеемся, в этом году»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Сора Рахмонова Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о будущем его сестры Соры в UFC:

«Скоро будет тоже. Надеемся, в этом году. Конечно, как старший брат помогаю, но не знаю, как... Тяжело все равно»

На данный момент рекорд Соры Рахмоновой в ММА — 4-1. Все свои бои она провела в промоушне Naiza.

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