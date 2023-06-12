Шавкат Рахмонов о сроках попадания Соры в UFC: «Надеемся, в этом году»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о будущем его сестры Соры в UFC:

«Скоро будет тоже. Надеемся, в этом году. Конечно, как старший брат помогаю, но не знаю, как... Тяжело все равно»

На данный момент рекорд Соры Рахмоновой в ММА — 4-1. Все свои бои она провела в промоушне Naiza.

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