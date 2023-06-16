Мама Фирузы Шариповой рассказала о нападении грабителя: «Сказал младшей дочке, что ее зарежет»

Мама боксерши из Казахстана Фирузы Шариповой Севара Шарипова рассказала детали ограбления ее семьи в Таразе.

«13 июня около 11 утра мы с дочкой Русалиной шли от школы №49 домой. Несли сумки с продуктами, болтали, смеялись. И тут ко мне подбежал мужчина, ударил и начал душить. Потом он сорвал цепочку и побежал в сторону школы. Я закричала: «Беги, Русалина!» и стала звать на помощь. Дочь побежала за преступником. Но когда она его почти догнала, он остановился и сказал, что если она подойдет ближе, то он ее просто зарежет. Конечно, девочка очень испугалась. Я бросила все сумки и побежала за ними.

Из школы вышли учителя, стали нас успокаивать и поддерживать. Возле школы есть камеры. Русалина вызвала полицию. Через пять минут приехало сразу три полицейских машины, и диспетчер постоянно была со мной на связи. Я рассказала приметы нападавшего – мужчина примерно 45 лет, с бородкой, одет в черное. И его сразу нашли в ближайшем подвале.

Оказалось, что этот гражданин Е. приехал к своему брату из Алматы, у него три судимости за разбойные нападения, одна из которых еще не погашена. Он стал все отрицать, но при нем нашли мою цепочку и отправили его в СИЗО. Я сняла побои – у меня травма шеи и повреждена ушная перепонка. Дочка сильно испугана этим происшествием. Замначальника РОВД принес нам минералку, успокаивал и подбадривал Русалину.

Я полагаюсь на порядочность нашей полиции и очень надеюсь, что этого преступника посадят на максимальный срок. Он опасен для людей. Это не первый эпизод и не случайность, уже четвертый раз он попадается на одинаковых преступлениях. Мы пережили очень сильный страх из-за его действий», – рассказала Севара Шарипова.

Напомним, семья казахстанской боксерши Фирузы Шариповой подверглась нападению. 13 июня в Таразе мужчина напал на маму и сестру спортсменки.

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