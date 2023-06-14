В Таразе ограбили семью боксерши Фирузы Шариповой

Семья казахстанской боксерши Фирузы Шариповой подверглась нападению. 13 июня 2023 года в Таразе мужчина напал на маму спортсменки.

Он сорвал с потерпевшей золотые украшения и несколько раз ударил ее. Младшая сестра Фирузы Русалина, которая также занимается боксом, побежала за преступником, но он угрожал зарезать ее.

Семья Шариповой обратилась в полицию, и нападавший был задержан.

Фируза Шарипова в данный момент находится в Санкт-Петербурге, где проходит подготовку к своему следующему бою за титул WBC Silver, который состоится в Таразе в июле.

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