Фируза Шарипова: «Аманда Нуньес, отдохни, а потом возвращайся для боя со мной»

Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова, параллельно выступающая в MMA, выразила сожаление в связи с завершением карьеры Аманды Нуньес.

«Поздравляю Аманду Нуньес с очередной победой. Мне очень жаль, что Аманда завершает карьеру, не проведя бой со мной. Она очень крутая спортсменка, которая многого добилась. Я хочу драться с лучшими. Мне было бы очень интересно провести с ней два боя: один – по правилам бокса и второй – по правилам ММА. Но, как я знаю, многие спортсмены – и Конор Макгрегор, и Флойд Мейвезер-младший – объявляли о завершении карьеры, а затем возвращались.

Я надеюсь, что мы еще увидим Нуньес в ринге и клетке. Аманда, отдохни, а потом возвращайся для боя со мной! Мои цели остаются прежними: сначала стать абсолютной чемпионкой мира по боксу, а потом стать чемпионкой UFC. И я добьюсь этого!» – отметила Шарипова.

Напомним, Нуньес объявила об уходе из ММА после победы над Ирен Алданой на турнире UFC 289.

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