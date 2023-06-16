Артем Резников перед финалом гран-при: «Вартанян – легенда АСА, но лиге нужна новая»

Казахстанский боец АСА Артем Резников перед финалом гран-при поделился своим мнением про бой Эдуарда Вартаняна:

«Вартанян – легенда АСА, но лиге нужна новая легенда. И сегодня она будет светиться ярко»

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«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC