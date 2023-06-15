Артем Резников о Вартаняне: «Он стал чересчур много говорит, не вижу в нем уверенности»

Казахстанский боец смешанных единоборств высказался о подготовке к поединку с россиянином Эдуардом Вартаняном в гран-при АСА в легком весе:

«Я не вижу в нем уверенности, он стал чересчур много говорить. Он проявляет неуверенность, вот у меня уверенность, я молчу и полностью сконцентрирован на бое. Я просто уверен в себе на сто процентов, ни на грамм не сомневаюсь, что выиграю этот бой»

Поединок финала гран-при лёгкого веса АСА пройдёт 16 июня в Сочи.

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