Жумагулов о бое Резников – Вартанян: «Буду болеть за Артема, хочу, чтобы он купил родителям квартиру»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов сделал прогноз на бой Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна:

«Артема я знаю очень хорошо, мы с ним дружим и постоянно переписываемся. Резников очень крепкий и физически сильный парень. Думаю, что если он навяжет свою фирменную борьбу, то выиграет. Эдуард Вартанян очень опытный и дрался в своей карьере со многими бойцами, и также не обделен физическими данными. Интересное противостояние и в любом случае я буду болеть за Артема, потому что хочу, чтобы он выиграл и купил своим родителям квартиру в Алматы».

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