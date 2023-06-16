Резников о поддержке в Сочи: «Очень много, кто приехал с Казахстана»

Финалист гран-при АСА Артем Резников высказался о поддержке трибун во время боя с Эдуардом Вартаняном:

«Очень много, кто приехал с Казахстана. Только я знаю человек 50, кто приехал. Буду чувствовать себя, как дома, потому что мои близкие за меня болеют и переживают»

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